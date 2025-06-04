حقيقة تصريحات طارق دياب عن فوز الأهلي بمساعدة الحكام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا تصريحات منسوبة للمحلل الفني التونسي طارق دياب، اختلفت الروايات بشأن مضمونها حول فوز النادي الأهلي وما إذا كان هذا الفوز جاء بمساعدة الحكام.

البعض أورد تصريحات تُفيد بأن دياب اتهم الأهلي بالفوز بفضل التحكيم، في حين أكد آخرون أن طارق دياب دافع عن الأهلي وأكد أن انتصاراته تتحقق بمجهود لاعبيه، وهو ما دفع وائل جمعة للوقوف والتصفيق له احترامًا.

الرواية الأولى لتصريحات طارق دياب:

في هذه الرواية، أشار طارق دياب إلى أن أي شخص يتهم الأهلي المصري بالفوز بمساعدة الحكام هو "أفشل خلق الله"، وقال:" أنا تونسي وأقول لكم، كل من يقول إن الأهلي المصري يكسب بالحكام أو بأي سبب تافه هو أفشل خلق الله، في تونس يقولون إن الأهلي يكسب بالحكام، في المغرب يقولون إنه يكسب بالرشاوي، في السودان يقولون إنه يكسب بسبب مقر الكاف، وكل هذه مبررات أكثر فشلاً من الفشل."

وأضاف دياب في ذات السياق:" إذا كان الأهلي يكسب بكل هذه الأسباب، أين أنتم؟ لماذا لم تصبحوا مثل صن داونز أو بيراميدز؟ هل تملكون القدرة على ضم لاعبين ذو جودة عالية؟ هل تملكون القدرة على جلب محترفين من أوروبا إلى القارة الأفريقية؟ والله كذب."

كما أثنى دياب على الأهلي قائلاً:" انظروا إلى الأهلي المصري، بطل أفريقيا وزعيمه الأول، جلبوا زيزو أفضل لاعب في أفريقيا، وتريزيجيه من رحلة احتراف، وبن رمضان أفضل لاعب في تونس."

وفي رسالته للأندية الأفريقية التي تتهم الأهلي، قال:" رسالتي لكل الأندية الأفريقية الضعيفة أو الفاشلة: عليكم أولاً رفع اسم ناديكم من سيستم الفيفا لرفع الإيقاف بسبب شكوى لاعبيكم السابقين، ثم تحدثوا عن الأهلي المصري."

في مشهد لا يحدث كل يوم المحلل الفني المحترم طارق ذياب يجبر وائل جمعه على التصفيق والوقوف له احتراما 👏👏 طارق ذياب انا تونسي واقول كل من يقول الأهلي المصري يكسب بالحكام او باي سبب تافه انت أفشل خلق الله في تونسي يقول الأهلي بيكسب بالحكام في المغرب يقولون الأهلي بيكسب

👇👇اكمل👇 pic.twitter.com/nqYDVyfKWH — 🔟🦅 زوما🦅الصعيدي🦅 🔟 (@hazemalsaedy8) June 3, 2025

الرواية الثانية لتصريحات طارق دياب:

في المقابل، أورد فريق آخر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي رواية مختلفة تمامًا، حيث نسبت هذه الرواية إلى طارق دياب قوله:" أنا تونسي وأقول لكم، الأهلي المصري يكسب بالحكام، في المغرب يقولون إن الأهلي يكسب بالحكام، في السودان يقولون إنه يكسب بالحكام، وفي الجزائر يقولون إنه يكسب بالحكام،مش معقول، هل كل هؤلاء كاذبون أو مدعون؟".

خلاف حاد بين وائل جمعه وطارق دياب

طارق دياب :

انا تونسي واقول الأهلي المصري يكسب بالحكام وفي المغرب يقولون الأهلي بيكسب بالحكام في السودان يقولون الأهلي بيكسب بالحكام وفي الجزائر يقولون الأهلي بيكسب بالحكام مش معقول كل هؤلاء كاذبين او مدعين عليكم pic.twitter.com/fb9nLZOZmk — Zamalek KSA Fans (@KsaZamalek) June 4, 2025

التحقق من صحة التصريحات:

بعد فحص دقيق من قبل موقع "الشروق"، تبين أنه لا يوجد أي مقطع فيديو أو مصدر رسمي يثبت صحة التصريحات المنسوبة إلى طارق دياب من أي من الروايتين، وبحسب المعلومات المتوفرة، لم تُسجل أي تصريحات مماثلة في البرامج التحليلية التي شارك فيها طارق دياب.

وتبين أن آخر مقطع فيديو جمع طارق دياب ووائل جمعة كان خلال مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني، التي انتهت بفوز فياريال 3-2 في 18 مايو 2023، ولم يتطرق أي من المحللين في تلك الحلقة إلى الحديث عن النادي الأهلي المصري، بل كان الخلاف بين الثنائي محوره النجم الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة.

وبالعودة إلى الوراء قليلاً للتحقق من وقوع صدام بين وائل جمعة وطارق ذياب بسبب الأهلي، تبين أنه كان هناك خلاف بين الثنائي خلال تحليل مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني، والتي أقيمت يوم 13 أبريل 2025، حيث أشار وائل جمعة إلى أن هناك فريقين في العالم لا يرضى جمهورهما سوى بتحقيق اللقب في أي بطولة وهما الأهلي وريال مدريد، ليقاطعه المذيع قائلاً: "أي أهلي؟"، ليرد وائل جمعة: "الأهلي المصري وهو الأصلي، وأي أهلي آخر تقليد"، ليتدخل المذيع ويلفت انتباهه إلى الأهلي السعودي الذي لعب طارق دياب ضمن صفوفه سابقاً، ليجيب طارق دياب: "النادي الأهلي كبير في مصر".

خلاصة التحقيق:

على الرغم من تداول بعض التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن التحقيق والتحليل للمقاطع المتوفرة لا يدعم الروايات المنسوبة إلى طارق دياب، وبالتالي، فإن هذه التصريحات تُعد مغلوطة أو مفبركة، كما أن الأجواء بين طارق دياب ووائل جمعة لم تشهد أي توتر أو نقاش حاد بشأن الأهلي في المقاطع الأخيرة التي جمعتهما.