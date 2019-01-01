السفير الصيني لدى مصر يؤكد عمق العلاقات بين القاهرة وبكين

أكد السفير الصيني لدى القاهرة ، لياو ليتشيانج ، عمق العلاقات المصرية - الصينية التي ترجع إلي أقدم العصور، منوها بأن مصر تعد أول دولة أفريقية وعربية أقامت علاقات قوية مع دولة الصين الشعبية.

وأشار السفير الصيني في تصريح أدلى به - لدى افتتاح مركز خدمة طلب التأشيرات الصينية بالأسكندرية اليوم الخميس، إلى الزيارات المتبادلة بين الرئيسين ، عبد الفتاح السيسي ، ونظيره الصيني شي جين بينج ، مما يعكس قوة العلاقات ومتانتها بين الجانبين.

وأعرب عن تقديره لمكانة مدينة الأسكندرية وموقعها المتميز، قائلا "إن الصينيين يعرفون مدينة الأسكندرية منذ القدم وتاريخها العريق".

وحضر حفل افتتاح المركز ، نائب محافظ الأسكندرية احمد جمال ، وقنصل عام الصين بالأسكندرية جياو ليينج.

و أبدى نائب محافظ الأسكندرية ترحيبه بالسفير الصيني وأعضاء السفارة ، مؤكدا أن افتتاح المركز يعد ثمرة جديده تضاف إلى العلاقات المصرية - الصينية المتميزة ، ويمثل إنجازا وتطورا في العلاقات بين الجانبين.

ومن جهته، أكد مستشار السفارة الصينية للشؤون القنصلية شينج جيان - في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح - عمق العلاقات المصرية - الصينية ومتانتها ، مشيرا إلى أن ما يتجاوز خمسمائة ألف سائح صيني قاموا بزيارة مصر العام الماضي ، مقابل 90 ألف مصري زاروا الصين مما يعكس تعدد الزيارات بين الشعبين.

وأضاف أنه تم افتتاح المركز اليوم نظرا لتعدد الانتقالات بين مصر والصين بما يعزز من قوة الصداقة بين الشعبين.

وعلى صعيد متصل، أكدت قنصل عام الصين بالأسكندرية جياو ليينج أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر شهدت حقبة جديدة من التطور السريع تحت قيادة رئيسي البلدين خلال السنوات الأخيرة.

وشددت على أن التعاون الاقتصادي أصبح أوثق ، كما أصبحت التبادلات بين الشعبين أكثر نشاطًا، مشيرة إلى أهمية افتتاح المركز الذي يعزز من علاقات التعاون القوية بين الجانبين.