رئيس مجلس قبائل ورشفانة: سيطرة تركيا على مواقع عسكرية ليبية دليل على الاحتلال الكامل

قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة الليبية، المبروك بوعميد، إن ‏«سيطرة تركيا على مواقع عسكرية ليبية دليل على الاحتلال الكامل».

وأضاف، نقلًا عن فضائية «العربية»، مساء السبت، أن «زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، إلى طرابلس أظهرت احتلالًا تركيًا لغرب ليبيا».

ووصل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أمس الجمعة، يرافقه رئيس الأركان التركي إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن «وزير الدفاع التركي في زيارة إلى ليبيا لمواصلة التعاون القائم بتنسيق أوثق».