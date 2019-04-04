 الجيش الكولومبي يقتل قائدا في جيش التحرير الوطني المعارض - بوابة الشروق
السبت 4 يوليه 2020 11:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الجيش الكولومبي يقتل قائدا في جيش التحرير الوطني المعارض

القوات الكولومبية
القوات الكولومبية
بوجوتا - د ب أ
نشر في: السبت 4 يوليه 2020 - 10:49 م | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2020 - 10:49 م

أعلنت القوات المسلحة الكولومبية، اليوم السبت، أنها قتلت أحد العقول المدبرة المزعومة وراء تفجير في أكاديمية الشرطة العام الماضي.

وقال الرئيس إيفان دوكي إن قائد وحدتين من تنظيم حرب العصابات اليساري "جيش التحرير الوطني" قتل خلال عملية عسكرية في مقاطعة نورتي دي سانتاندير شرقي البلاد.

وذكر دوكي إن المسلح الذي يحمل الاسمين المستعارين "دومار" و "كوليبريتو" شارك في تخطيط وتنفيذ الهجوم في يناير 2019. كما يعتبر الساعد الأيمن للقائد العسكري لجيش التحرير الوطني جوستافو أنيبال جيرالدو كينكيا، المعروف باسم "بابليتو".

وقبل بضعة أيام، ألقت قوات الأمن القبض على ثمانية من المشتبه بهم الذين يزعم أنهم متورطون أيضا في الهجوم على أكاديمية الشرطة العامة في سانتاندير قرب العاصمة بوجوتا، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك