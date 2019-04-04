الجيش الكولومبي يقتل قائدا في جيش التحرير الوطني المعارض

أعلنت القوات المسلحة الكولومبية، اليوم السبت، أنها قتلت أحد العقول المدبرة المزعومة وراء تفجير في أكاديمية الشرطة العام الماضي.

وقال الرئيس إيفان دوكي إن قائد وحدتين من تنظيم حرب العصابات اليساري "جيش التحرير الوطني" قتل خلال عملية عسكرية في مقاطعة نورتي دي سانتاندير شرقي البلاد.

وذكر دوكي إن المسلح الذي يحمل الاسمين المستعارين "دومار" و "كوليبريتو" شارك في تخطيط وتنفيذ الهجوم في يناير 2019. كما يعتبر الساعد الأيمن للقائد العسكري لجيش التحرير الوطني جوستافو أنيبال جيرالدو كينكيا، المعروف باسم "بابليتو".

وقبل بضعة أيام، ألقت قوات الأمن القبض على ثمانية من المشتبه بهم الذين يزعم أنهم متورطون أيضا في الهجوم على أكاديمية الشرطة العامة في سانتاندير قرب العاصمة بوجوتا، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا.