 الزمالك: معسكر مغلق في الإسكندرية.. ومسحة ثالثة لعواد للتأكد من شفاءه - بوابة الشروق
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الزمالك: معسكر مغلق في الإسكندرية.. ومسحة ثالثة لعواد للتأكد من شفاءه

صورة من الموقع الرسمي لنادي الزمالك
صورة من الموقع الرسمي لنادي الزمالك
محمد جلال
نشر في: السبت 4 يوليه 2020 - 12:52 ص | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2020 - 1:01 ص

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن محمد عواد، حارس الفريق، سيخضع لمسحة طبية ثالثة خلال 48 ساعة للتأكد من شفائه من فيروس كورونا المستجد.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "نتواصل مع عواد باستمرار ونتابع حالته مع محمد أسامة، طبيب الفريق، سيتم إجراء مسحة ثالثة لعواد للتأكد من تماثله للشفاء من فيروس كورونا وعدم إمكانية نقله للمرض".

وأكمل: "اللاعبين الأجانب نتواصل معهم باستمرار محمد أوناجم وأشرف بن شرقي يتدربوا في إحدى أندية المغرب بعدما حصلوا على الإذن بذلك، وفرجاني ساسي يتدرب مع منتخب بلاده".

وتابع: "وننتظر فتح خطوط الطيران حتى يحضروا الى مصر للانضمام إلى المعسكر المغلق".

وواصل: "سندخل في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا لمباريات دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما أجرينا المسحات الطبية وسنخضع لمسحة ثالثة خلال 3 أيام وبعدها ندخل المعسكر".

واستكمل: "التجديد لكارتيرون هو بمثابة ثقة والاستقرار في الفريق وأصبح هناك تناغم بين مجلس الإدارة والجهاز الفني".

وأتم: "انضم أحمد عبدالرؤوف إلى الجهاز الفني وهذا بعدما أكد كارتيرون أنه يحتاج إلى مدرب لأن الحمل البدني سيزداد خلال الفترة القادمة، وكان مخطط أن يحدث إضافة في الجهاز".


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