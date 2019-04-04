الحوثيون يعدمون 3 من فئة «المهمشين» الذين رفضوا القتال بصفوفهم شمال اليمن

أعدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، ثلاثة من فئة المهمشين" ذوي البشرة السمراء"، الذين رفضوا القتال بصفوفهم، في محافظة عمران شمال اليمن.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت - أن ميليشيات الحوثي اقتحمت منطقة "الجرفين" التي يسكنها المهمشون بمديرية "قفلة عذر" شمال صنعاء، لاختطاف عدد من شباب هذه الشريحة بعد رفضهم الذهاب إلى جبهات القتال، وأطلقوا النار عليهم، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مهمشين، وجرح عدد آخر.

وأوضحت القناة، أن المهمشين من الرجال والنساء تصدوا للحملة الحوثية، وقتلوا المشرف الحوثي المدعو "أبو علي الخولاني"، الذي يقود الحملة، كما قاموا بسلب الأسلحة من بعض مرافقيه، وأسر عدد منهم.

وكان زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي أعلن -في وقت سابق- عن إطلاق مبادرة أسماها "أحفاد بلال"، بغرض حشد فئة المهمشين إلى جبهات القتال.