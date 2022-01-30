 غدا.. أمسية شعرية غنائية للشاعر محمد بهجت والفرقة الموسيقية بمسرح ساحة الهناجر - بوابة الشروق
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غدا.. أمسية شعرية غنائية للشاعر محمد بهجت والفرقة الموسيقية بمسرح ساحة الهناجر


نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 11:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 11:32 ص

يقدم الشاعر محمد بهجت، بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، أمسية شعرية غنائية، وذلك في التاسعة مساء غد الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

تقام الأمسية تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتأتي في إطار برنامج احتفاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ويتضمن برنامج الأمسية مجموعة من الأغاني التراثية الوطنية، ومنها "عظيمة يا مصر، أنا المصري، بوابة الحلواني"، غناء المطرب أحمد محسن، و"يا أغلى اسم في الوجود، طوف وشوف، يا حبايب مصر"، غناء المطربة هند عمر، و"مصر التي في خاطري، على الربابة، مصر اليوم في عيد، يا حبيبتي يا مصر" غناء المطربة حنان الخولي.

وتختتم الليلة بأغنية "تسلم الأيادي" غناء المجموعة.


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