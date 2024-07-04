أفادت فضائية «الجزيرة»، بمصرع عدد من الأشخاص جراء غرق عبارة تقل فارين من الحرب بولاية سنار جنوب شرق السودان، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وفي وقت سابق، أكدت الأمم المتحدة أنَّ أكثر من 136 ألف شخص فرّوا من ولاية سنار بجنوب شرق السودان، منذ أن بدأت قوات الدعم السريع سلسلة من الهجمات على بلدات في أحدث موجة نزوح سببتها الحرب الدائرة رحاها منذ نحو 15 شهرًا في السودان.

وينضم هؤلاء إلى نحو 10 ملايين فرّوا من منازلهم منذ اندلاع الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وأثارت الحرب اتهامات بارتكاب أعمال «تطهير عرقي» وتحذيرات من مجاعة، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بأنحاء السودان.

وبدأت قوات الدعم السريع في 24 يونيو الماضي حملة للاستيلاء على مدينة سنار، وهي مركز تجاري، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى مدينتي سنجة والدندر الأصغر، مما أدى إلى نزوح جماعي للمدنيين من المدن الثلاث، خاصة إلى ولايتي القضارف والنيل الأزرق المجاورتين.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان أمس إنه منذ 24 يونيو، نزح ما إجماليه نحو 136130 شخصا من سنار.

وتؤوي الولاية بالفعل أكثر من 285 ألف شخص نزحوا من الخرطوم والجزيرة، مما يعني أن كثيرين ممن غادروا في الأسبوعين الماضيين كانوا ينزحون على الأرجح للمرة الثانية أو الثالثة.

وقالت المنظمة أيضا إن قرى ولاية القضارف، وهي واحدة من بضعة أهداف محتملة لحملة قوات الدعم السريع، شهدت أيضا خروجًا جماعيًّا.