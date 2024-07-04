إعلام إسرائيلي: نتنياهو يؤكد أن الحرب على غزة لن تنتهي إلا بعد تحقيق أهدافها

نقلت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مصدر سياسي تأكيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحرب لن تنتهي إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن نتنياهو يطلق تصريحات إعلامية تحت مسمى "مصدر سياسي" عن قبوله إرسال وفد لاستئناف التفاوض.

وفي وقت سابق من اليوم، نقل مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي، باراك رافيد، عن مسئول بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، قوله إن بنيامين نتنياهو وافق على إرسال مفاوضين إسرائيليين من أجل مباحثات مفصّلة، وذلك بعد رد حركة حماس على اتفاق المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار.

في المقابل، قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت إن نتنياهو مقيد بمصالحه السياسية والشخصية، ويجب استبداله بسرعة.

ويأتي ذلك بعدما قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، إن الحركة تعاملت بما وصفه بـ"روح إيجابية" مع فحوى المداولات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.