 مقتل 72 جنديا إسرائيليا منذ بدء العملية البرية في غزة.. بينهم 31 بنيران صديقة - بوابة الشروق
الجمعة 4 يوليه 2025 8:35 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مقتل 72 جنديا إسرائيليا منذ بدء العملية البرية في غزة.. بينهم 31 بنيران صديقة

وكالات
نشر في: الجمعة 4 يوليه 2025 - 7:55 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يوليه 2025 - 7:55 م

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بمقتل 72 جنديا في "حوادث عملياتية" منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.
وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 31 جنديا قتلوا "بنيران صديقة" و7 قتلوا نتيجة حوادث دهس من مركبات عسكرية مدرعة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.
وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة سما الفلسطينية عن وسائل إعلام عبرية - لم تسمها - إعلانها مقتل 3 من جنود الاحتلال في حوادث أمنية متفرقة في قطاع غزة.
ووفقاً للمصادر، ففي حدث أمني جنوب قطاع غزة، تم استهداف آلية مدرعة للجيش الإسرائيلي بإطلاق صاروخ مضاد للدروع في خان يونس، مشيرة الى أن الرقابة العسكرية الاسرائيلية لا زالت تفرض تعتيماً على الحادثة، وتمنع نشر اي تفاصيل عنها.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جندي في شمال قطاع غزة.

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