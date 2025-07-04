إعلان القائمة الطويلة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول 2025

أعلن مجلس أمناء جائزة خيرى شلبى للعمل الروائى الأول، بالشراكة مع دار الشروق، القائمة الطويلة للجائزة فى دورتها السادسة 2025.





وجاءته الأعمال كالتالى بالترتيب الألفبائى:

1. المتبجح، للكاتب طارق جمال سالم.

2. بنى أعور، للكاتب أسامة مقلد.

3. حلم الفينيق، للكاتبة منى على ماهر.

4. راية جماعة البك، للكاتب عمر يونس.

5. رقص الخيوط، للكاتبة هدى سعد.

6. زائر الموت، للكاتب محمد أبو العزم.

7. شجرة التين، للكاتب أحمد هريدى.

8. فى قبرى ثلاث بيضات، للكاتب أحمد رشاد.

9. لم يبدأ الرحيل، للكاتب مؤمن عفيفى.

10. مواويل الصباح، للكاتبة أميمة رشوان.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة القصيرة للجائزة فى 21 يوليو 2025، فى ذكرى ميلاد الفنانة إيمان خيرى شلبى مؤسسة الجائزة، ثم إعلان الفائز 9 سبتمبر 2025، بالتزامن مع ذكرى رحيل الروائى خيرى شلبى، كما أنه من المقرر أن تتولى دار الشروق نشر العمل الفائز.

فكرة الجائزة كما أعلنت عنها إيمان خيرى شلبى عام 2020 تأتى تخليدًا لذكرى الكاتب الكبير خيرى شلبى (1938 ــ 2011)، وتستهدف تقديم الوجوه الإبداعية الجديدة فى عالم الرواية ومساعدة الكتاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل لنشر عملهم الروائى الأول.

تشترط الجائزة أن يكون المتقدم لها مصرى الجنسية، وألا يكون قد نشر عملا روائيا من قبل، سواء فى طبعة ورقية أو إلكترونية، ولا يُشترط حد أقصى للسن.