تعادل المصري مع نادي اف سي مصر بدون أهداف فى المباراة الودية التى أقيمت مساء اليوم على إحدى الملاعب الفرعية بالإسماعيلية وأدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد بقيادة إبراهيم محجوب وأحمد بكر ومحمد زين العابدين .

ومثل المصري فى الشوط الأول أحمد مسعود، عمر كمال، أحمد شوشة، اسلام أبو سليمة ، عبد الناصر دي ماريا (مصطفى طيارة) ،عمرو موسى، ايزي ايميكا، شيخ موكورو، اسلام عطية، مفتاح طقطق،أوستين أموتو.

وشهد هذا الشوط سيطرة شبه تامة من فريق المصري وأضاع لاعبوه أكثر من كرة خطره لمفتاح طقطق فى الدقيقة ١٠ بتسديدة قوية بجوار القائم ليرد حمادة ناصر مهاجم نادي مصر بتسديدة يتعامل معها بثبات أحمد مسعود.

وواصل المصري ضغطه المستمر ليسفر هذا الضغط عن ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة في الدقيقة ٢٣ نتيجة عرقلة عبد الناصر دي ماريا تصدى لها مفتاح طقطق ويضعها في يد الحارس ويتواصل ضغط المصري وتحتسب له أكثر من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء ويسدد إسلام عطية تسديدة قوية يتصدى لها الحارس ببراعة وتعلن الدقيقة الثانية والأربعين عن أخطر فرص المصري عندما مرر مصطفى طيارة عرضية خطرة تصطدم بدفاعات نادي مصر وترتد من العارضة بالتعادل السلبي بدون أهداف .

وفى الشوط الثانى استمر المصري في سيطرته على مجريات الأمور وأتيحت له أكثر من فرصه خطرة أضاعها المهاجمين برعونه ويتراجع فريق لاعبو نادى مصر بتعليمات محمد صلاح المدير الفنى، للدفاع من ثلثى الملعب بعد الضغط المكثف من جانب لاعبى المصرى الذي أجرى خلاله إيهاب جلال عدة تغييرات متتالية بنزول حجاج عويس وأحمد ياسر وزياد فرج وعبد الرحمن زين ومحمد السيد العربي ميشو. وأيمن ندا بدلاً من اسلام عطية وأوستين أموتو ومفتاح طقطق وايزي ايميكا وعمر كمال عبد الواحد وشيخ موكورو لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى بدون أهداف.