«الطفولة والأمومة»: أكثر من 3 ملايين استفادوا من «احميها من الختان»





• و1473 اتصالا استقبله خط نجدة الطفل منذ بدء الحملة





أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة عن نجاح حملة "احميها من الختان"، والتي تم إطلاقها تزامنا مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث الموافق 14 يونيو من كل عام، في الوصول إلى أكثر من 3 ملايين مستفيد ومستفيدة من الرجال والنساء والأطفال بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 13 يونيو 2019 حتى 1 أغسطس الجاري.

من جانبها، أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عزم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على الاستمرار في عملها لحين إعلان مصر خالية تماما من ختان الإناث، هذه الجريمة التي تعد انتهاكا لحقوق وكرامة الفتيات الأطفال.

وأعلنت العشماوى عن وصول عدد كبير من الاستشارات والبلاغات حول ختان الإناث على خط نجدة الطفل "16000"، حيث وصل عدد البلاغات والاستشارات التي وردت إلى الخط الساخن منذ بدء الحملة إلى 1473 بلاغا واستشارة من 25 محافظة.

وأشارت إلى أن أكبر عدد من الاستفسارات التي تلقاها الخط وردت من الآباء أنفسهم بنسبة 46%، تلاها أفراد من المجتمع بنسبة 22%، ثم الأمهات بنسبة 20%، كما أضافت أن خط نجدة الطفل قد تلقى عددا من الاستشارات من الفتيات أنفسهن بنسبة 6% من إجمالي أعداد المتصلين، كما أوضح الرصد تنوع مصدر معرفة الجمهور بالحملة ورسائلها من خلال المحطات الإذاعية والتلفزيونية المصرية المختلفة التي أذاعت وعرضت رسائل الحملة وأهدافها.

وتابعت: جاءت إذاعة القرآن الكريم في المرتبة الأولى كمصدر لمعرفة الجمهور بالحملة وبرقم خط نجدة الطفل "16000"، على جانب آخر، احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى فيما يتعلق بتوزيع بلاغات واستشارات ختان الإناث التي وردت إلى خط نجدة الطفل وفقاً للمحافظة بنسبة 13.7%، تلتها محافظة الجيزة بإجمالي 11.5% من إجمالي البلاغات والاستشارات.

كما أوضحت العشماوي أن الاستشارات التي وردت إلى خط نجدة الطفل تضمنت استفسارات حول الأضرار الجسدية والنفسية لختان الإناث ورأي الدين في هذه القضية، وأضافت أنه يوجد العديد من قصص النجاح لخط نجدة الطفل والتي منها على سبيل المثال، استقبال الخط الساخن لاتصال من طفلة بكفر الشيخ عمرها 13 سنة تستنجد بنا عندما استمعت لحديث بين والدتها وخالتها بشأن نيتهما إجراء الختان لها، وحينها تم الحصول على رقم تليفون الأهل وإقناعهم بالأضرار النفسية والصحية التي ستقع عليها من جراء الختان، وأكدت أن خط النجدة على تواصل دائم مع الطفلة لضمان عدم إجراء العملية مستقبلا.

كما أشارت إلى أن اللجنة قامت بإعداد دليل علمي يتضمن سؤال وجواب حول ختان الإناث من منظور حقوقي وصحي شامل، بالتعاون مع يونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وأضافت أنه وصل عدد مشاهدات فيديوهات حملة "احميها من الختان" على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة أكثر من مليون مشاهدة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه مازال أمام اللجنة الكثير للقيام به خلال الفترة القادمة، وأن الحملة التي أطلقتها اللجنة كمحاولة لدق ناقوس الخطر في المجتمع ولإعادة التذكير بالمشكلة وبأبعادها النفسية والصحية والجسدية ولتوعية الأهالي والسيدات والفتيات بأضرار هذه الجريمة التي تمارس على أجساد فتياتنا بدافع الشرف والعفة والأخلاق، أو نسبها للدين، مشيرة إلى أن الحملة تضمنت تنفيذ 276 فاعلية ونشاطا وندوة ودورة تدريبية وقافلة توعوية واستمرت على مدار شهر ونصف في جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن حملة "احميها من الختان" تضمنت أنشطتها أيضا تنظيم حملة لطرق الأبواب استمرت على مدار 3 أيام في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الماضي بجميع المحافظات، نجحت خلالها في استهداف أكثر من 2 مليون مستفيد ومستفيدة من السيدات والرجال والأطفال، وذلك من خلال فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات وبالتعاون مع لجان حماية الطفل وبالاستعانة بالرائدات الريفيات بكل محافظة.