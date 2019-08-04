محافظ الغربية: بدء تنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث

قال اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، إن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 49 الذي ينفذ بالتعاون بين أجهزة المحافظة التنفيذية والقوات المسلحة متمثلة في قوات الدفاع الشعبي والعسكري يجسد التضافر التام بين مؤسسات الدولة في العمل المشترك لرفعة الوطن، ويعمل على نقل خبرات القوات المسلحة في مجال مجابهة الأزمات والكوارث للجهاز التنفيذي بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمشروع التدريب التي عقدت بالقاعة الكبرى بالديوان العام للمحافظة. بحضور اللواء أ.ح / خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، واللواء وائل عمار قائد الفرقة العاشرة دفاع جوي، والعميد أ.ح/ حازم بدر مساعد قائد المنطقة الشمالية وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وقدم محافظ الغربية الشكر للفريق على فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي لما قدمه للمحافظة من دعم ومساندة لإنجاح هذا التدريب، وقدم درع المحافظة لقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري تقديراً لدوره في دعم المشروع وإنجاحه.

وخلال كلمته أعرب عن تقديره واعتزازه بكل بطل من أبطال الوطن الذين قدموا حياتهم فداءً للوطن ليحيا الوطن وشعبه وتحيا مصر مطالبًا الجميع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

وشهدت الجلسة عرض السكرتير العام للمحافظة إمكانيات المحافظة المتاحة والموقف التعبوي لمجابهة أي أزمات أو طوارئ ، كما تم عرض دور إدارة الأزمات والكوارث وكذا الإمكانيات المتاحة بقطاعات (الصحة - الإسعاف - التربية والتعليم - التضامن الإجتماعي - الشباب والرياضة - التموين – مراكز المدن).

وخلال الجلسة؛ أثنى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري على الإعداد الجيد وعرض الإمكانيات المتاحة بالمحافظة، ما أسهم في ظهور هذا المستوى المطلوب والمناسب لمكونات التدريب العملي المشترك صقر 49.

وكرم محافظ الغربية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددًا من أسر الشهداء ومنحهم درع المحافظة وشهادات تقدير.