برلماني روسي: محاولات واشنطن لحل قضية البرنامج النووي لكوريا الشمالية «فاشلة»

قال عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) أوليج موروزوف، "إن محاولات الولايات المتحدة لحل قضية البرنامج النووي لكوريا الشمالية كانت فاشلة وأدت إلى نتيجة عكسية".

وأضاف موروزوف -في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك)، اليوم الثلاثاء، تعليقا على أنباء عن استمرار كوريا الشمالية في تطوير أسلحة نووية- أن هذه أنباء سيئة، وهذا ما أدت إليه محاولات الولايات المتحدة لإيجاد مسار منفصل لنزع السلاح النووي لدى كوريا الشمالية من خلال التهديدات والمداعبات، مشيرا إلى أن النتيجة جاءت تماما"، وتابع: "حل هذه المشكلة لا يمكن أن يتم إلا من خلال مؤسسات دولية معترف به، بمشاركة ضرورية من روسيا والصين".

وكانت وكالات أنباء دولية نقلت، في وقت سابق من اليوم، عن تقرير سري للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية تواصل تطوير أسلحة نووية وتعتقد بعض الدول أنها ربما تكون قد طورت بالفعل أجهزة نووية مصغرة.