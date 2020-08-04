لبنان: معلومات أولية تتحدث عن انفجار مفرقعات داخل ميناء بيروت جراء حريق كبير

كشفت معلومات أولية حول الانفجار الهائل الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، عن أن السبب يعود إلى حريق كبير قد اندلع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري والتي تحتوي على مفرقعات على نحو أدى حدوث الانفجار.

وتعرضت واجهات العديد من المباني السكنية في العاصمة بيروت وضواحيها إلى تحطم واجهاتها الزجاجية، في حين تسببت قوة الموجة الانفجارية في تحطيم واجهات أسمنتية للعديد من المباني وسقوط شرفات لعدد من المباني إلى جانب تحطم العديد من السيارات.

كما شوهد سقوط عدد من الجرحى جراء الأضرار الكبيرة التي وقعت جراء الموجة الانفجارية الكبيرة.