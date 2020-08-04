حمدي فتحي ينتظم في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من فيروس كورونا

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ظهرت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وابتعد عن التدريبات والمباريات الودية لفريقه خلال الفترة الماضية.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها حمدي فتحي سلبية وتأكد تماثله للشفاء من فيروس كورونا.

وأوضحت قناة النادي "الأهلي"أن اللاعب انتظم في التدريبات الجماعية لفريقه الذي يستعد لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز يوم 9 أغسطس الجاري.

وواجه حمدي فتحي ترحاب كبير من أصدقائه بالفريق بعدما تعافى بشكل كامل من الإصابة بفيروس كورونا وعلى رأسهم محمود كهربا الذي احتفل معه بعودته للتدريبات من جديد.

ويعد حمدي فتحي أحد أهم لاعبي الأهلي خلال الفترة الأخيرة ويعتمد عليه بشكل أساسي المدرب السويسري ريني فايلر.