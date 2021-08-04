الصين: تقرير أعضاء الكونجرس الأمريكي حول منشأ كورونا غير موثوق به

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن التقرير المزعوم لأعضاء الكونجرس الأمريكي بشأن تتبع منشأ فيروس (كوفيد-19) يستند بشكل تام إلى الأكاذيب الملفقة والحقائق المشوهة دون تقديم أي دليل، وهو أمر غير موثوق به وغير علمي.

وكان النائب مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أصدر أول أمس تقريرا يزعم وجود أدلة كثيرة على تسرب الفيروس من معهد ووهان لعلم الفيروسات في وقت ما قبل سبتمبر 2019، كما زعم التقرير أيضا أن المعهد بمساعدة خبراء أمريكيين وتمويل حكومي صيني وأمريكي، كان يجري أبحاثا تتعلق بتعديلات جينية على الفيروس.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية فقد رد المتحدث الصيني قائلا، إن التقرير الذي يستند بالكامل إلى الأكاذيب الملفقة والحقائق المشوهة دون تقديم أي دليل ، غير موثوق به وغير علمي، مضيفا أن ما فعله أعضاء الكونجرس هو تشويه الصين والتشهير بها سعيا وراء مكاسب سياسية، مضيفا: "نعرب عن معارضتنا القاطعة وإدانتنا الشديدة لمثل هذه الأعمال المشينة التي ليس لها أساس أخلاقي".