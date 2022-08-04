كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية: الكرة في ملعب أمريكا

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قال علي باقري كني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين على تويتر إن الكرة في ملعب الولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

جاءت تصريحاته قبيل زيارة إلى فيينا حيث ستستأنف الولايات المتحدة وإيران المحادثات غير المباشرة للتوصل إلى اتفاق.

وقال باقري كني "في الطريق إلى فيينا لدفع المفاوضات تقع المسؤولية على أولئك الذين انتهكوا الاتفاق وفشلوا في الابتعاد عن الإرث المشؤوم".

وأضاف "يتعين على الولايات المتحدة اغتنام الفرصة السخية التي يتيحها شركاء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). الكرة في ملعبهم لإظهار قدر من النضج والتصرف بمسؤولية".

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد صرح في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن فريق التفاوض النووي الإيراني سيتوجه إلى فيينا لاستئناف المفاوضات.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث القول إن هذه الجولة من المحادثات ستعقد، كما في السابق، مع منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية إنريكي مورا، وسيجري التباحث بخصوص الأفكار التي قدمتها الأطراف، بما في ذلك الأفكار التي قدمتها طهران.

وأكد المتحدث عزم إيران على التوصل إلى اتفاق راسخ يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني، معربا عن أمله في أن تحسم الأطراف الأخرى الموقف من خلال اتخاذ القرارات اللازمة والتركيز الجاد على حل القضايا المتبقية وإجراء الحوارات من أجل التقدم الفعال.

من جانبه، كتب مورا على موقع تويتر :"أنا في طريقي إلى فيينا لمناقشة /خطة العمل المشتركة الشاملة/ (الاسم الرسمي للاتفاق النووي الإيراني) للعودة إلى تنفيذه بشكل كامل".

وعلى صعيد متصل ، روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران عبر موقع تويتر إنه توجه إلى العاصمة النمساوية لمناقشة اقتراح من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق التاريخي لعام 2015.

وانهار الاتفاق ببطء بعدما انسحبت واشنطن منه قبل أربع سنوات وأعادت فرض العقوبات على الاقتصاد الإيراني مما دفع إيران إلى تعزيز تخصيبها لليورانيوم.

وترحب الولايات المتحدة بجهود الاتحاد الأوروبي وهي مستعدة لمحاولة حسنة النية للتوصل إلى اتفاق.