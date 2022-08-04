الأجهزة الأمنية بالقليوبية تضبط متهمين بقتل حارس خصوصي بالقناطر الخيرية

ألقت أجهزة الأمن في مركز شرطة القناطر الخيرية، القبض على شخصين أطلقا الرصاص على حارس خصوصي اعترضهما أثناء قيامهما بمحاولة سرقة بعض المتعلقات من مكان يقوم بحراستة بدائرة المركز، حيث أطلق أحدهما الرصاص عليه فأرداه قتيلا في الحال، وتم نقل جثته إلى إحدى المستشفيات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، إشارة من إحدى المستشفيات بوصول جثة حارس خصوصي وبها عيارين ناريين بالرأس والصدر.

كما تم إخطار مدير أمن القليوبية، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد المجني عليه بعمله كحارس بحديقة موالح ملك أحد الأشخاص بذات الناحية، شاهد بعض الأشخاص حال شروعهم في سرقة بعض الزوايا الحديدية من داخل الحديقة فحاول منعهم واعتراضهم فقام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذوا بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار ودراجة نارية بدون لوحات معدنية المستخدمين فـي الواقعة.

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‏وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.