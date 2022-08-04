وزيرا خارجية اليابان وكوريا الجنوبية يتعهدان بدفع العلاقات الثنائية

أجرى وزيرا خارجية اليابان وكوريا الجنوبية محادثات، اليوم الخميس، على هامش اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في كمبوديا، حيث تعهدا بدفع العلاقات الثنائية ومعالجة المشاكل العالقة.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، أن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ونظيره الكوري الجنوبي بارك جين بحثا إمكانية أن تحرز بلديهما أي تقدم في النزاع الخاص بمطالب التعويضات بشأن قضية العمل في زمن الحرب بين البلدين في القرن الماضي، والتي تسببت في توتر العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة.

وكان اللقاء بين الوزيرين هو الثاني لهما خلال حوالي نصف شهر، مما اعتبرته "كيودو" دلاله على جهود طوكيو وسول لإصلاح العلاقات في عهد الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك يول عبر تضييق الفجوة بشأن المشاكل التي تعود إلى زمن الحرب.

جدير بالذكر أن الرئيس يون فاز في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية في مارس الماضي، وتعهد باتباع نهج مستقبلي تجاه العلاقة مع طوكيو، لاسيما بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات خلال إدارة سلفه السابق يون مون جاي إن. فيما يُرجح أيضا أن يناقش الوزيران خلال الساعات القادمة الحاجة إلى تكثيف تعاون بلديهما مع الولايات المتحدة بشأن برامج الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.