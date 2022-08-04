عمدة برلين: لا حاجة لعمليات إجلاء رغم استمرار حريق غابة جرونيفالد

صرحت عمدة العاصمة الألمانية برلين فرانتسيسكا جيفي بأنها لا ترى ضرورة للقيام بعمليات إجلاء رغم استمرار حريق غابة جرونيفالد.

وفي أعقاب زيارة لموقع الحريق، أعلنت السياسية التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس، عدم وقوع خسائر بشرية جراء الحريق وقالت:" لا توجد ضرورة لإجلاء السكان، وهذا مختلف عما شهدناه في ولاية براندنبورج حيث كانت هناك حاجة إلى إجلاء قرى بأكملها، لكن الحال ليس كذلك هنا نظرا لأن لا يوجد أحد يعيش في الدائرة المحيطة بالحريق على مسافة كيلومترين".

وأضافت جيفي أن الحريق في غابة جرونيفالد يعتبر حدثا غير مسبوق في تاريخ برلين منذ الحرب العالمية الثانية.

يذكر أن جيفي قطعت عطلتها لتطلع على طبيعة الموقف بنفسها حيث يتواصل الحريق هناك في وحول ساحة التفجيرات/شبرنجبلاتس/ التابعة لشرطة برلين هناك منذ ساعات الصباح المبكرة، ولا يزال سبب الحريق غير معروف بعد.

يذكر أن ساحة شبرنجبلاتس هي عبارة عن منطقة تبلغ مساحتها 40000 متر مربع ومخصصة لإبطال مفعول المتفجرات والذخيرة التي تعثر عليها هيئة التخلص من الذخائر التابعة لشرطة برلين.

وأقامت السلطات الألمانية منطقة أمنية في دائرة يبلغ نصف قطرها 1000 متر حول الحريق وقالت جيفي إن " المهم هو أن نتمكن من تضييق منطقة الأمان وأن نتمكن من عدم السماح للحريق بتجاوز هذه المنطقة".