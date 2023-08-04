الإفراج عن نشطاء «جرينبيس» بكفالة عقب اعتلاء سطح منزل رئيس الوزراء البريطاني

أعلنت الشرطة البريطانية الإفراج عن مجموعة من نشطاء حركة جرينبيس (السلام الأخضر) المعنية بالبيئة، والذين كان ألقي القبض عليهم عقب احتجاج مناهض للنفط فوق سطح منزل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في نورث يوركشير، في حين تتواصل التحقيقات.

وقالت شرطة نورث يوركشير، والتي تعرضت لانتقادات إثر الخرق الأمني لمنزل رئيس الوزراء الذي يقع في كيربي سيجستون، أمس الخميس، إن التحقيق "جار"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا).

وغطى نشطاء جرينبيس المنزل منزله بنسيج أسود احتجاجا على خطط الحكومة للسماح بإصدار تراخيص تسمح بإجراء مزيد من أعمال تطوير حقول النفط والغاز في بحر الشمال.

وصعد النشطاء إلى سطح منزل رئيس الوزراء نحو الساعة الثامنة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) أمس الخميس، بينما كان سوناك وزوجته وأطفاله في عطلة بكاليفورنيا، وظلوا حتى الساعة 0115 بعد الظهر عندما ألقي القبض عليهم.

وقالت الشرطة: "أفرجنا عن المشتبه بهم الخمسة الذين اعتقلوا عقب الاحتجاج في كيربي سيجستون في الثالث من أغسطس بكفالة مشروطة للسماح بإجراء مزيد من التحقيقات".

وقال مساعد قائد الشرطة إليوت فوسكيت "لم يكن هناك تهديد للجمهور خلال الحادث الذي تمت السيطرة عليه الآن".