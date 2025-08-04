 سامح عاشور عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بالمقطم - بوابة الشروق
الإثنين 4 أغسطس 2025 11:53 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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سامح عاشور عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بالمقطم

علي كمال
نشر في: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 11:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 11:43 ص

أدلى سامح عاشور عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمنطقة المقطم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فتح لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحاً، مع انطلاق انتخابات الشيوخ والتى تستمر لمدة يومين الاثنين والثلاثاء.

وتجرى الانتخابات في الداخل على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وسط استعدادات أمنية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة المواطنين.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.

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