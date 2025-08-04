أمانة التواصل السياسي بحزب الحبهة الوطنية تعقد أول اجتماعاتها في الإسكندرية

عقدت أمانة التواصل السياسي بحزب الجبهة الوطنية في محافظة الإسكندرية، أول اجتماع رسمي لها برئاسة الدكتور أحمد رضوان، وذلك بحضور الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة المكتب.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الاثنين، فقد جاء الاجتماع في إطار جهود الحزب لتعزيز دوره على الساحة السياسية وتفعيل قنوات التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وخلال الاجتماع، استعرض "رضوان" الرؤية العامة للأمانة، مؤكدًا على أهمية التواصل السياسي في بناء جسور الثقة مع المواطنين، وتعزيز الصورة الإيجابية للحزب، بالإضافة إلى توسيع قاعدته الجماهيرية، حيث جرى عرض الأهداف وخطة العمل للمرحلة المقبلة، والتي تضمنت عدة محاور رئيسية.

وشهد الاجتماع تشكيل لجان عمل فرعية متخصصة، منها: "لجنة التواصل مع الشباب، ولجنة الإعلام الرقمي والسوشيال ميديا، ولجنة العلاقات العامة وصنع القرار، ولجنة التدريب والتثقيف السياسي، بالإضافة إلى لجنة الفعاليات والمبادرات الميدانية".

وخلال الاجتماع تم توزيع المهام والمسؤوليات على أعضاء الأمانة، ومناقشة آليات العمل وتوزيع الأدوار بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

وجرت الموافقة على عدد من المبادرات الأولى المقترحة، مثل تحديد موعد لأول ندوة سياسية توعوية، وإطلاق حملة تواصل مجتمعي تحت عنوان "اسمعنا" أو "منك وإليك"، ووضع خطة تواصل فعّالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي كلمته، أكد أمين أمانة التواصل السياسي بحزب الجبهة الوطنية في الإسكندرية، أن الأمانة "ستكون حلقة وصل حقيقية بين الحزب والمواطنين، تعتمد على الاستماع الفعّال لآرائهم ومقترحاتهم، وتقديم رؤى وحلول سياسية واقعية تخدم مصالح الوطن والمواطنين".