نتنياهو ينفي تقرير نيويورك تايمز عن موافقته على بيع طائرات «إف-35» للإمارات

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تقرير صحيفة نيويورك تايمز الذي أفاد بأن نتنياهو وافق سرا على بيع الولايات المتحدة طائرات اف -35 لدولة الإمارات.

وقال المكتب في بيان: "لم يعط رئيس الوزراء (نتنياهو)، في أي محادثات مع الولايات المتحدة، موافقة إسرائيل على بيع أنظمة أسلحة متطورة للإمارات"، مضيفًا أن تكرار الكذب لن يجعله حقيقة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

كانت "نيويورك تايمز" نقلت عن مسؤولين مطلعين على المحادثات قولهم إن نتنياهو، وافق سرا، على خطة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبيع أسلحة متطورة إلى دولة الإمارات، رغم معارضة رئيس الوزراء العلنية للصفقة في وقت لاحق.

وقال المسؤولون إن نتنياهو اختار عدم محاولة عرقلة الصفقة لأنه شارك في جهد أوسع خلال الأشهر الأخيرة لضمان تحقيق اختراق دبلوماسي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

ولكن عقب الإعلان عن أنباء الصفقة أواخر الشهر الماضي، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي مرارا وتكرارا أنه أعطى تأكيدات لإدارة ترامب بأن إسرائيل لن تعارض بيع أسلحة للإمارات.

وقال المسؤولون إن تصريحات نتنياهو العلنية كاذبة، مشيرين إلى أنه توقف بعد ذلك عن الشكوى علنا بشأن الصفقة المقترحة، بعدما أسفر اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القدس الأسبوع الماضي عن موافقة رئيس الوزراء على الصفقة.

وقام البيت الأبيض خلال الأسابيع الأخيرة بتسريع وتيرة جهوده لبيع أسلحة متطورة للإمارات، بما في ذلك طائرات إف 35- المقاتلة وطائرات ريبر، بدون طيار.

وتشمل الصفقة أيضا طائرات إي أيه - 18جي جرولير وطائرات الحرب الإلكترونية التي تمهد الطريق لهجمات سرية عن طريق التشويش على الدفاعات الجوية للعدو، ولم يتم الإبلاغ عن هذا العنصر من الحزمة مسبقا.