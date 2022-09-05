أوكرانيا تقول إن قواتها حررت قرية في إقليم خيرسون

أفادت معلومات من كييف أن القوات المسلحة الأوكرانية حررت قرية فيسوكوبيلا في إقليم خيرسون من قوات الاحتلال الروسي.

ونشر نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، كيريلو تيموشينكو، صورة للعلم مرفوعا، وذلك على مدونته على تليجرام اليوم الأحد. غير أنه كانت هناك بالفعل تقارير في حزيران/ يونيو تتحدث عن استعادة هذا الموقع في الجزء الشمالي من الإقليم.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع عسكري إن الأعلام الأوكرانية تعود بشكل متزايد إلى تلك الأماكن التي تنتمي إليها. ووفقا للإدارة الرئاسية في كييف، قال زيلينسكي اليوم الأحد إنه "لا مكان للمحتلين في بلادنا". ولم يقدم تفاصيل.

ووفقا لتقارير إعلامية، استعادت القوات الأوكرانية أيضا قرية أوزيرن في منطقة دونيتسك اليوم الأحد. ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من جهة مستقلة.

وفي نهاية آب/ أغسطس الماضي ، بدأت أوكرانيا شن هجوم عسكري لتحرير إقليم خيرسون من الاحتلال الروسي. كانت القوات الروسية قد استولت على الإقليم بعد فترة وجيزة من بدء الغزو في 24 شباط/ فبراير الماضي.

وأعلنت أوكرانيا أنها ستستعيد الأراضي وتوقف تقدم الروس بفضل أسلحة ثقيلة تزودت بها من الغرب. وتنفي وزارة الدفاع الروسية هذه النجاحات الأوكرانية.

وأمس السبت ،أعلن بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، القضاء على 49ألفا و 50 من القوات الروسية منذ بدء غزو الأراضي الأوكرانية في 24شباط/فبراير الماضي.

ولم يصدر أي تعليق من جانب روسيا على البيان.

ويتعذر التحقق من المعلومات التي تصدرها أوكرانيا أو روسيا عن سير العمليات العسكرية .