محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بإقامة معارض أهلا مدارس

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بإقامة معارض "أهلا مدارس" على مستوى جميع مراكز المحافظة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة " كلنا واحد" للعمل على رفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير كل المستلزمات والاحتياجات للطلاب بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كبرى الشركات والمكتبات تزامنا مع اقتراب العام الدراسي.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز بالمرور ومتابعة قوائم الأسعار للمنتجات المعروضة طوال فترة إقامة المعارض، وذلك للاطمئنان منهم على مدى ملائمة أسعار المعروضات، وتوافر كل الأدوات والاحتياجات المدرسية للطلبة بالمراحل التعليمية المختلفة.

من جانبه أجرى أحمد راشد مهدي رئيس مركز سمالوط، جولة تفقدية داخل معرض "أهلاً مدارس" والمقام بشارع بورسعيد بالإدارة الزراعية؛ للاطمئنان على مدى توافر كل المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والاحتياجات الدراسية للطلاب بأسعار مخفضة.

ويأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق واستغلالهم للمواسم التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء المنتجات لسد احتياجاتهم.

وفى مركز أبو قرقاص، تابع محمد عزت رئيس المركز، قوائم أسعار السلع والمنتجات المدرسية المعروضة داخل معرض "أهلا مدارس"، حيث يتضمن المعرض عددًا من الأقسام تضم أدوات مدرسية ومكتبية وملابس وأحذية وأدوات هندسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين والطلاب بأسعار مناسبة وبمواصفات جيدة، وخدمة مميزة للمترددين على المعرض.

وكان المحافظ، افتتح الخميس الماضي معرض "أهلا مدارس" بشارع المحطة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 إلى 30% على كل المستلزمات المدرسية، حيث يقام المعرض حتى بداية شهر أكتوبر القادم.