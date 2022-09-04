تأجيل محاكمة المتهم بقتل سلمى بهجت إلى الثلاثاء المقبل لإحضار ملف علاجه النفسي

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، والمستشار أحمد سمير سليم، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات القضية رقم 7730 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2022، المتهم فيها الشاب "إسلام م." بقتل سلمى بهجت، بعدما أنهى حياتها بـ19 طعنة متفرقة بالجسد، المعروفة إعلاميا بـ قضية فتاة الزقازيق، وذلك لجلسة الثلاثاء المقبل 6 سبتمبر الجاري، لحين إحضار ملف علاج المتهم في أحد مستشفيات المرض النفسي.

تعود أحداث القضية ليوم 8 أغسطس الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

بالانتقال والفحص تبين مقتل المحني عليها سلمى بهجت، طالبة بالفرقة الرابعة في كلية الإعلام بأكاديمية الشروق، على يد زميلها في الكلية المدعو "إسلام م."، وتم ضبط المتهم، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه في القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنح أول الزقازيق، لأنه في يوم 9 أغسطس 2022، قتل المجني عليها سلمى بهجت، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لعزوفها عن الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططًا لقتلها تقصى فيه ميقات ترددها على العقار محل الواقعة، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض (سكين) وكمن مستترًا بإحدى زوايا مدخل ذلك العقار متربصًا لها، وما أن أظفر بها حتى إنهال عليها طعنًا قاصدًا إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.