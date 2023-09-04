أوكرانيا تحقق المزيد من المكاسب الميدانية حول باخموت رغم الهجمات المضادة

حقق الجيش الأوكراني، المزيد من المكاسب الميدانية حول مدينة باخموت التي تسيطر عليها روسيا في شرق البلاد رغم الهجمات الروسية المضادة، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الأوكرانية.

وتمكنت القوات الأوكرانية على مدار الأسبوع الماضي، من تحرير 3 كيلومترات مربعة أخرى في المنطقة المحيطة بباخموت، ليصل إجمالي حجم المساحة التي تمت استعادتها حول المدينة منذ بداية الهجوم الأوكراني المضاد، إلى 47 كيلومترا مربعا، بحسب ما كتبته نائبة وزير الدفاع، هانا ماليار، على "تليجرام" اليوم الاثنين.

وكانت باخموت شهدت عمليات قتالية عنيفة لعدة أشهر قبل أن تتمكن القوات الروسية من السيطرة على المدينة المدمرة إلى حد كبير.

وقالت ماليار، إن القوات الروسية تحاول، في الوقت نفسه، استعادة السيطرة على الأراضي التي خسرتها جنوب باخموت من خلال شن هجمات مضادة، مضيفة أنها تهاجم أيضا على طول أجزاء أخرى من الجبهة في شرق أوكرانيا، وذلك على سبيل المثال، بالقرب من كوبيانسك في منطقة خاركيف.