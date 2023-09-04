سيمبا التنزاني: سنلعب أمام الأهلي بحضور 60 ألف مشجع

تحدث أحمد علي المتحدث الرسمي باسم نادي سيمبا التنزاني، عن مواجهتي الأهلي في دوري السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في دور الثمانية من بطولة دوري السوبر الإفريقي في مباراتين ذهابًا وإيابًا.

وقال علي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "جمهور التالتة" عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "الاستاد الذي سيستضيف المباراة يتسع لـ60 ألف مٌشجع، وسيمتلء عن آخره".

وأضاف: "أمامنا حوالي 19 يومًا للاستعداد للنادي الأهلي، وموعد دوري السوبر لن يؤثر على مشاركتنا في دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل: "لم نتسلم لائحة بطولة السوبر فيما يتعلق بالمكافآت، أتذكر أن في اجتماع الاتحاد الإفريقي، باتريس موتسيبي تحدث عن حجم المكافأة ولكن لم يخبرنا أحد بشكل رسمي".

وواصل: "لويس ميكيسوني لم يكن سعيدًا بعودته لـ تنزانيا، لأنه كان في أعلى مستوى مع الأهلي، وأي لاعب ينتقل للأحمر يريد الخروج منه إلى أوروبا، هو كان يريد أن يثبت نفسه ولكن لم تتاح له الفرصة، وفي المباراة القادمة سيثبت نفسه أمام الأهلي ويثبت أمام الجميع قدرته على اللعب في أي مستوى".

واستكمل: "حاولنا إعادة ميكيسوني أكثر من مرة قبل انتقاله للسعودية، ولكن الأمر كان صعبًا بسبب التكلفة المالية، واللاعب انتقل للسعودية وعاد للاهلي ثم موزمبيق، بعد ذلك اللاعب نفسه قرر إنهاء عقده مع القلعة الحمراء".

وأكمل: "في هذه اللحظة قرر سيمبا التحدث مع اللاعب والأمر كان سهلًا لأنه كان لاعب حرًا وتعاملنا معه مباشرة بعد فسخ تعاقده مع الأهلي، بالنسبة لنا صعب جدًا أن نشتري عقد لاعب من الأهلي نظرًا لارتفاع السعر والراتب".

وأتم: "سنأتي إلى مصر وطموحاتنا هي إقصاء الأهلي من بطولة دوري السوبر الإفريقي".