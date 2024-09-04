علي الحجار يحيي ذكرى وفاة والده بأغنية «أنا هويت»

أحيا المطرب علي الحجار، ذكرى وفاة والده الفنان الراحل إبراهيم الحجار، وذلك من خلال فيديو لأغنية «أنا هويت»، نشره عبر حسابه على موقع «إنستجرام».

وشارك علي الحجار جمهوره عبر حسابه على موقع «انستجرام»، فيديو لأغنية «أنا هويت» بصوت والده الراحل، معلقا: «إمبارح كنت باتكلم مع اتنين من فرقتي أعضاء في فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، ولقيتهم بيقولولي إحنا لما بيكون برنامج أي حفلة للفرقة فيه دور (أنا هويت) بنحفظه من التسجيل ده اللي بصوت الأستاذ إبراهيم الحجار.. فى ذكرى أبويا الحبيب إبراهيم الحجار».

ويستعد المطرب علي الحجار، للحفل الثالث من مشروع «100 سنة غنا»، لتكريم عبقري الألحان بليغ حمدي في ذكراه، الذي جاء تحت عنوان أوبريت غنائي لتكريم الموسيقار بليغ حمدي برعاية وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية، والذي يشارك فيه عدد من الفنانين وهم الفنان محمد محيي ووائل الفشني، وبمشاركة عدد من نجوم الأوبرا من بينهم إيناس عز الدين وحنان عصام وأحمد عبد العزيز.