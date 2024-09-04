قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل إحدى أصغر الدول على سطح الأرض من حيث المساحة، وقد تمثل 1% من العالم العربي. وخلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، زعم أن إسرائيل تمتد من النهر إلى البحر المتوسط، موضحًا أنه عندما تتحدث حركة حماس عن تحرير فلسطين من النهر إلى البحر فهو يعني تدمير إسرائيل.

وأضاف أن غزة مزروعة في ما سماها «الدولة الصغيرة» - في إشارة إلى إسرائيل - على بعد 30 كيلومترًا من تل أبيب، وعلى بعد 40 كيلومترا مما سماها عاصمتهم «القدس»، وعلى بعد 30 ميلًا من بئر السبع.

وادعى أنه حتى عام 2005 كانت إسرائيل تسيطر على محور فيلادلفيا حتى إيلات في البحر الأحمر، موضحًا أن قطاع غزة بحدوده كان تحت سيطرة إسرائيل حتى ذلك الوقت.

ونوه بأنه مع فك الارتباط خرجت إسرائيل من غزة، ورحلت قواتها من محور فيلادلفيا في ذلك الوقت.

وأوضح أن أهداف الحرب الحالية هي تدمير القدرة العسكرية لحركة حماس وتحرير الأسرى وضمان أن غزة لن تشكل تهديدًا لإسرائيل، مدعيًّا أن تحقيق الأهداف الثلاثة يمر عبر سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا