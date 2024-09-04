الإسماعيلي يُطالب بتحري الدقة فيما ينشر عن حالة إيهاب جلال

نهيب بجميع وسائل الإعلام المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية، ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار الخاصة بحالة إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، تجنبا لإثارة الجدل وحفاظا على شعور أسرته، وذلك في ظل نشر العديد من التقارير الكاذبة بشأن حالته.

وأكد الفريق الطبي المسئول عن حالة إيهاب جلال، أنه تحت الملاحظة في الرعاية المركزة حاليا، على أن يبدأ مرحلة الإفاقة غدا، ثم يخضع لمجموعة من الفحوصات، لتحديد مدى استجابته للعلاج.

ونشدد على أنه لا صحة إطلاقا للأنباء التي نشرت خلال الساعات الماضية، بشأن اتجاه أسرة إيهاب جلال لسفره للخارج، من أجل استكمال رحلته العلاجية، لذلك نهيب بجميع وسائل الإعلام، عدم إثارة الجدل بمثل هذه الأخبار التي لا صحة لها نهائيا.