تريزيجيه يُودع جماهير طرابزون برسالة مؤثرة

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ودع محمود حسن تريزيجيه ناديه طرابزون سبور التركي وجماهير النادي برسالة مؤثرة بعد انتقاله لصفوف الريان القطري.

قال تريزيجيه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" شكرا لفريقي الرائع والجماهير الرائعة على كل الذكريات التي لا تُنسى داخل وخارج الملعب، لقد كان شرفا لي أن أرتدي هذا القميص وأمثل هذا النادي".

أضاف:" سأعتز دائما بالوقت الذي أمضيته هنا والعلاقات والروابط التي تكونت مع زملائي في الفريق والمشجعين".

أشار تريزيجيه:" على الرغم من أن رحلتي مع فريق طرابزون سبور قد تقترب من نهايتها، فإن حبي لكم والامتنان الذي أشعر به تجاه هذا النادي لن يتلاشى أبدا".

أتم تريزيجيه:" شكرا لكم جميعا على الدعم اللامتناهي، وجعل هذه التجربة مميزة حقا، وداعا ولكن ليس الوداع".

وكان نادي الريان القطري قد أعلن تعاقده مع محمود حسن تريزيجيه قادمًا من فريق طرابزون سبور التركي في فترة الانتقالات الصيفية.

وانتقل تريزيجيه لصفوف الريان القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في صفقة بلغت 8.5 مليون يورو.

وسيرتدي تريزيجه مع فريق الريان القميص رقم 8، والمنتظر أن يشارك مع الفريق بعد فترة التوقف الدولي.

ويستعد تريزيجيه، الذي لعب في أستون فيلا وقاسم باشا وطرابزون سبور التركي والعديد من الأندية الأوروبية لخوض مباراتين مع المنتخب الوطني المصري أمام كاب فيردي وبتسوانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.