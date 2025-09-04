متحدث جيش الاحتلال: مهمتنا مستمرة في غزة حتى نقضي على حماس بشكل تام

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي دفرين، إن القوات ستبذل قصارى جهدها لاستعادة جميع المحتجزين والرهائن.

وذكر خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن جيش الاحتلال «سيستمر في ملاحقة حماس في قطاع غزة»، مشيرا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تجنيد المزيد من القوات لمهاجمة حماس.

وأضاف: «سنواصل جهودنا لمهاجمة حماس، مهمتنا لا تزال مستمرة حتى نقضي على حماس بشكل تام، وتحقيق جميع الأهداف التي أعلنا عنها مسبقًا، وفي مقدمتها استعادة جميع الرهائن».

وأشار إلى مسئولية رئيس الأركان إيال زامير، عن تخطيط العمليات التي تم المصادقة عليها من قبل المؤسسات الأمنية الأخرى في إسرائيل، مضيفا أن «رئيس الأركان أعرب عن أن الجيش لديه القدرات العالية لتنفيذ المهام».

وأقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، خطة للسيطرة على غزة، كبرى مدن القطاع الفلسطيني المحاصر، وبدأت حشد قواتها بعدما استدعت عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

وكان جيش الاحتلال أكد أواخر الشهر، أن نزوح سكان مدينة غزة أمر «لا مفر منه»، معلنا أن مدينة غزة «منطقة قتال خطيرة».