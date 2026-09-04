الدوسري يعود للمشاركة مع الهلال في أكتوبر

بدأ سالم الدوسري، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي العلاجي، عقب خضوعه لعملية جراحية في وتر الركبة خلال يوليو الماضي.

ووفقًا لصحيفة «الرياضية»، تتوزع المرحلة الثانية من برنامج الدوسري بين العيادة الطبية وصالة التأهيل في مركز «الماجدية الرياضي»، مع ترجيح عودته إلى الملاعب في أكتوبر المقبل.

وكان الدوسري قد خضع لعملية جراحية في وتر الركبة خلال يوليو الماضي، تحت إشراف الطبيب الفنلندي لاسي ليمباينن، قبل أن يقضي المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي في فنلندا، ثم عاد إلى الرياض لاستكمال بقية مراحل التأهيل.

ويأمل الجهاز الفني للهلال في استعادة خدمات الدوسري في أقرب وقت ممكن، نظرًا إلى أهميته الكبيرة في تشكيلة الفريق، حيث يعد أحد أبرز عناصر الفريق خلال السنوات الماضية.

وخاض الدوسري أول مباراة له بقميص الهلال في 24 نوفمبر 2011، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يواصل مسيرته مع الفريق العاصمي ويصبح أحد أبرز رموزه.

وسجل الدوسري 147 هدفًا مع الهلال، كما وصل عدد مشاركاته مع الفريق إلى 506 مباريات حتى نهاية الموسم الماضي، ليصبح واحدًا من أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي.