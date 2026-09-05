شمال سيناء: تحرك عاجل لمواجهة ضعف مياه الشرب بالعريش وبئر العبد

أكدت محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، رصد معاناة المواطنين من ضعف مياه الشرب في مدينتي العريش وبئر العبد خلال الأيام الماضية، في ظل عدم قدرة شركة المياه على التغلب على الأزمة.

وأوضحت المحافظة أنه في إطار الاهتمام والمتابعة الدقيقة، فقد وجه اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشارت المحافظة، في بيان، إلى أن المحافظ أجرى اتصالا مباشرا مع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، للتنسيق والتشاور بشأن المشكلة، مطالبا بسرعة دفع العناصر الفنية اللازمة والقادرة على التغلب على الأزمة وإيجاد حلول سريعة ودائمة لضمان عدم تكرارها، مع ضرورة وجود وسائل تبادلية فعالة حال تعرض محطة تحلية المياه بالكيلو 17 بالعريش لأي طارئ، ومحاسبة المقصرين الذين يثبت عدم قيامهم بواجباتهم على أكمل وجه.

ونوهت المحافظة إلى أنه تقرر إيفاد وفد فني على أعلى مستوى من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة إجراء الأعمال المطلوبة وتنفيذ التوصيات التي تضمن عدم تكرار الأزمة.

وأكد محافظ شمال سيناء والجهاز التنفيذي أن العمل يتم على مدار الساعة لمتابعة إجراءات الحلول التصحيحية وتقديم الخدمات للمواطنين، مشددين على أن الخدمات المقدمة للمواطنين هي أولويات المحافظة.