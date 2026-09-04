ككل الأمهات أداوم على زيارة طبيب الأطفال الذى يقوم بالكشف على أطفالى واستكمال التطعيمات اللازمة. لدى طفلان أكبرهما فى الثانية والثانى ما زال فى شهره السادس.

ما الحاجة إلى كل هذه التطعيمات التى يزداد عددها مع الوقت فمنها الآن للإسهال والالتهاب الرئوى والإنفلونزا وغيرها. قرأت فى مجلة أجنبية أن تلك التطعيمات وراء الزيادة الكبيرة فى حالات التوجه فمدى صحة هذا الحديث؟

أعرف صديقات تجاهلن تطعيم أبنائهم، ولم يصبهم شىء. لم يعد هناك مجال للحديث عن طفل أصيب بالشلل، لأنه لم ينل التطعيم أو آخر أصيب بالصمم نتيجة إصابته بالغدة النكفية. ماذا يحدث إذا قاطعت تلك التطعيمات التى تصيب

أطفالى بالحمى والارتعاش والألم؟

زهرة سليم - المعادى

إذا راجعت نفسه لأدركت أن غياب مضاعفات شلل الأطفال وانحسار مضاعفات الغدة النكفية إنما هو راجع لوجود تلك التطعيمات. آخر تلك التطعيمات هو اللقاح الجديد الذى اكتشفه العالم الكندى للوقاية من الإصابة بالالتهاب الكبدى الوبائى سى، فهل تتخيلين كيف يمكن أن يغير ذلك من وجه الحياة فى مصر؟

المضاعفات البسيطة، مثل ارتفاع درجة الحرارة وبعض أشكال الحساسية والألم والصداع، كلها أشياء بسيطة يمكن التعامل معها فى مقابل الوقاية من شر أمراض قد تفتك بالأطفال.

قصة التطعيمات والتوحد انتشرت نتيجة لاستعمال بعض مركبات الزئبق لحفظ التطعيم وضمان فاعليته والنظرية التى تربط بين التوحد وارتفاع فى نسبة بعض المعادن فى جسم بعض الأطفال. رغم أن الأبحاث العلمية المختلفة نفت تلك الصلة فإن الشركات المنتجة لتلك اللقاحات توقفت عن استخدام الزئبق وأحيانًا يتم استخدامه فى كميات ضئيلة للغاية لا تشكل أى ضرر يُذكر.

تطعيم طفلك ضد الأمراض وفقًا لجدول التطعيمات المعروف وقاية لطفلك وحصانة.

أما صديقتك التى قاطعت التطعيم فيبدو أنها سمعت بما يسمى مناعة التطبيع أو المناعة التى يحدثها تكرار تطعيم كل الناس وهذا أمر غير مأمون تمامًا.