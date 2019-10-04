بوجبا وديمبلي أبرز المستبعدين من قائمة فرنسا

أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراتي تركيا وأيسلندا، يومي 11 و14 أكتوبر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراتي تركيا وأيسلندا، يومي 11 و14 أكتوبر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراتي تركيا وأيسلندا، يومي 11 و14 أكتوبر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

ويعد الثلاثي عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة وزميله بالفريق الكتالوني صامويل أومتيتي إضافة إلى بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أبرز المستبعدين من القائمة.

ويعد الثلاثي عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة وزميله بالفريق الكتالوني صامويل أومتيتي إضافة إلى بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أبرز المستبعدين من القائمة.

ويعد الثلاثي عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة وزميله بالفريق الكتالوني صامويل أومتيتي إضافة إلى بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أبرز المستبعدين من القائمة.