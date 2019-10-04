بوجبا وديمبلي أبرز المستبعدين من قائمة فرنسا

أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مباراتي تركيا وأيسلندا، يومي 11 و14 أكتوبر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.
ويعد الثلاثي عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة وزميله بالفريق الكتالوني صامويل أومتيتي إضافة إلى بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أبرز المستبعدين من القائمة.
في المقابل عاد إليها كل من ستيف مانداندا حارس مرمى مارسيليا، وثنائي باريس سان جيرمان كيليان مبابي وبرسنيل كيمبيمبي مع نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي بعد غيابهم عن معسكر الشهر الماضي.
وتضم قائمة الديوك 23 لاعبا منهم 14 لاعبا ممن ساهموا في تتويج منتخب فرنسا بكأس العالم الأخيرة في روسيا.
حراسة المرمى: ألفونس أريولا (ريال مدريد)، هوجو لوريس (توتنهام هوتسبير)، ومانداندا.
الدفاع: كليمنت لينجليه (برشلونة)، لوكاس ديني (إيفرتون)، ليو ديبوا (أولمبيك ليون)، لوكاس هرنانديز (أتلتيكو مدريد)، كيمبيمبي، بنجامين بافارد (بايرن ميونخ)، رافائيل فاران (ريال مدريد) وكيرت زوما (تشيلسي).
الوسط: كانتي، بليز ماتويدي (يوفنتوس)، تانجوي ندومبيلي وموسى سيسوكو (توتنهام)، كورنتين توليسو (بايرن ميونخ).
الهجوم: وسام بن يدر (موناكو)، كينجسلي كومان (بايرن ميونخ)، أوليفييه جيرو (تشيلسي)، أنطوان جريزمان (برشلونة)، جوناثان إيكوني (ليل)، توماس ليمار (أتلتيكو مدريد) ومبابي.