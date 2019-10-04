التعادل يخيم على مباراة ريال بيتيس وإيبار في الدوري الإسباني

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خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت ريال بيتيس بضيفه إيبار اليوم الجمعة في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم إيبار بهدف سجله فابيان أوريلانا في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وتعادل لورينزو مورن لريال بيتيس في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة طرد جونزالو إسكالانتي لاعب إيبار في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف خلف إيبار وبلنسية وبلد الوليد أصحاب المراكز من التاسع للحادي عشر على الترتيب.