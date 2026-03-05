تزايد اعتماد نزلاء دور الرعاية في ألمانيا على المساعدات الاجتماعية

أظهرت دراسة صادرة عن شركة التأمين الصحي الألمانية (دي إيه كيه) أن عددا متزايدا من نزلاء دور الرعاية باتوا يعتمدون على المساعدات الاجتماعية.

وجاء في الدراسة التي اطلعت عليها صحيفة راينيشه بوست الألمانية أن "نسبة الاعتماد على المساعدات الاجتماعية في دور الرعاية ستصل عام 2026 إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 37%".

وبحسب الدراسة، قد ترتفع هذه النسبة دون إصلاحات حتى عام 2035 إلى نحو 43%. وقال رئيس مجلس إدارة (دي إيه كيه) أندرياس شتورم: "الرعاية المقيمة تتحول بالنسبة لعدد متزايد من الناس إلى فخ فقر حقيقي".

ويحصل حاليا نحو 309 آلاف فرد على مساعدات اجتماعية في دور الرعاية، وفقا للدراسة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد خلال السنوات التسع المقبلة بنسبة 15% ليصل إلى 356 ألف شخص. أعد الدراسة خبير اقتصاديات الصحة، هاينتس روتجانج، بتكليف من (دي إيه كيه).

وقال شتورم: "يجب أن يكون الحد من التكاليف التي يتحملها الأفراد مباشرة في دور الرعاية جزءا من إصلاح شامل للرعاية طويلة الأجل. نحن بحاجة إلى مزيج تمويل جديد. يجب أن يكون الهدف توزيع الأعباء بشكل عادل بين دافعي الاشتراكات والأشخاص المعوزين للرعاية ودافعي الضرائب".

ووفقا للدراسة، فإن تحديد سقف لتكاليف الرعاية التي يتحملها الأفراد مباشرة بحد أقصى يتراوح بين 1000 و1200 يورو شهريا قد يخفف الوضع إلى حد ما. وفي هذه الحالة ستتراوح نسبة الاعتماد على المساعدات الاجتماعية بحلول عام 2035 بين 32% و37%.