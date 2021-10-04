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وزير الإعلام السعودي: 255 مليار ريال صادرات المملكة غير النفطية

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 6:22 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 6:22 م

قال وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد القصبي اليوم الاثنين، إن الصادرات غير النفطية  للمملكة حققت أعلى رقم في تاريخها وهو 255 مليار ريال.

وأضاف القصبي في مؤتمر صحفي، إن الصادرات غير النفطية حققت الرقم المشار إليه بدءا من حزيران/يونيو 2020 حتى حزيران/يونيو 2021  وأن تلك ترجمة عملية واقعية لمستهدفات رؤية 2030.

وقال القصبي إن السعودية ثاني أفضل دول ( جي 20) في النهضة الرقمية وضمن الـ 10 الأفضل في مواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن اختيار العراق ضيفًا للشرف في معرض الرياض للكتاب 2021، بوصفه بلد التاريخ العريق، والثقافة المتنوعة، حيث يشارك في المعرض (13) دار نشر عراقية، و أكثر من (50) من الأدباء والمثقفين والإعلاميين العراقيين.

وأكد أن معرض الرياض للكتاب 2021 هو الأكبر في المنطقة، ويشهد مشاركة (1000) دار نشر محلية وعربية ودولية من (28) دولة، وأكثر من مليون كتاب.

وأوضح أن تحقيق جناح المملكة في "إكسبو دبي 2020" (3) أرقام قياسية في موسوعة "جينيس"، ليعكس حقيقة التحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة وفق رؤية 2030.

وأكد الوزير، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت تحقيق المرتبة العاشرة من بين 184 دولة في مؤشر كوفيد العالمي، متوجها بالشكر للعاملين بالقطاع الصحي ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز .

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