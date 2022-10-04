تجدد مسلسل اقتحام المودعين اللبنانيين للمصارف، اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام مصرف في مدينة طرابلس بشمال البلاد، والثاني في مدينة شتورة في منطقة البقاع، وثالث في مدينة صور جنوبي البلاد.

وأفادت جمعية المودعين اللبنانيين بأن موظفي شركة كهرباء قاديشا في طرابلس اقتحموا "فيرست ناشيونال بنك"، وذلك بسبب تلكؤ إدارة الفرع في تسليمهم رواتبهم.

وقالت إن عسكريا متقاعدا في قوى الأمن الداخلي، اقتحم مصرف BLC في مدينة شتورة، واحتجز عددا من الرهائن مطالبا بوديعته البالغة 24502 دولار، كاشفة عن محاولة اقتحام أحد المصارف في زحلة إلا أن المصرف أقفل أبوابه قبل وصول المودع.

موظفو شركة كهرباء قاديشا يقتحمون فرع مصرف fnb في طرابلس pic.twitter.com/dbNu3oAeWl — لبنــــان الحلـــم (@TheLebanonDream) October 4, 2022

وأضافت أن مودعا مسلحا اقتحم بنك "بيبلوس" فرع صور، حيث وقام باحتجاز رهائن بداخله مطالبا بالحصول على وديعته البالغة 44 ألف دولار لتسديد ديونه.