عمرو أديب عن رأس الحكمة: على المصريين أن يكونوا سعداء اليوم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصريين عليهم أن يكونوا سعداء اليوم، بعد إطلاق المخطط التنموي لمشروع رأس الحكمة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «البلد في حاجة لكل دولار وكل مجهود ما حدث اليوم شيء عظيم.. اللي عاوز يكملمني عن التعاون العربي يبطل أغاني.. كلمني عن المشروعات».

وشدد أديب على أهمية مشروعات البنية التحتية التي نفّذتها الدولة، ودورها المهم لصالح المشروع، قائلا: «لو مكناش عاملين طرق وقطارات ومطارات كان فيه حد جه هنا؟.. إحنا مش صارفين ده كله في البنية الأساسية علشان الناس تروح تصيف.. إحنا عاملين علشان الصفقات دي».

وعبر عن تفاؤله بالمكاسب التي ستعود على مصر من جراء المشروع، قائلًا: «هذه أيام حلوة وسط الضباب.. إحنا مش عارفين إيه اللي هيحصل بكرة».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي.

وخلال فعاليات إطلاق المشروع، شاهد الرئيسان عرضًا مرئيًا حول أهداف المشروع.

وأعرب الرئيسان عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية، مؤكدين أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، كونه يمثل نموذجًا للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات.