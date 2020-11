كاميلا هاريس: ما نشترك فيه أقوى بكثير مما يفرقنا

قالت كاميلا هاريس، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن، يعرف أن السمات المشتركة بين الأمريكيين أقوى مما يتسبب في التفرقة.

وأضافت خلال تغريدة لها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «جو بايدن يعرف أنه بغض النظر عن المكان الذي أتينا منه أو المكان الذي نعيش فيه، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الخلفية أو الدين؛ بغض النظر عن كيفية تحديدنا أو من نحب؛ بغض النظر عن اللغة التي تتحدثها جدتك - ما نشترك فيه أقوى بكثير مما يفرقنا».

ويصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

.@JoeBiden knows that no matter where we come from or where we live, no matter our race or gender, background or faith; no matter how we identify or who we love; no matter the language your grandmother speaks—what we have in common is so much stronger than what divides us.