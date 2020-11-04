مواجهة ترامب وبايدن في المجمع الانتخابي - متجدد حسب نتائج الفرز

بدأت عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية صباح اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وذلك بعد غلق مراكز الاقتراع في عدد من الولايات في انتظار البقية، وسط توقعات بعدم ظهور النتيجة النهائية اليوم، نظرا للوقت المطلوب لفرز الأصوات البريدية التي كانت محل طعن وتظلمات من حملتي المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.

وفيما يلي نتيجة متجددة لأصوات المجمع الانتخابي، يتم تحديثها وفقا لفرز الأصوات وظهور النتائج تباعا.

علما بأن المرشح الذي سيحصل على 270 صوتا في المجمع من إجمالي 538 هو الذي سيربح ليكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لأربع سنوات قادمة.

المرشح الجمهوري دونالد ترامب

كنتاكي = 8 أصوات

المرشح الديمقراطي جو بايدن

ڤيرمونت = 3 أصوات

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو: ؟؟؟