أبو عبيدة: استهدفنا قوات الاحتلال المتحصنة بالبنايات وأوقعنا إصابات بقذائف الياسين

قال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، إن المقاومة أدخلت إلى المواجهة قذائف الياسين المضادة للتحصينات محلية الصنع، خلال اليومين الماضيين.

وأوضح أن قذائف الياسين استهدفت الإجهاز على القوات الصهيونية المتحصنة في البنايات وأوقعت إصابات محققة بين صفوف قوات الاحتلال، مؤكدا أن المقاومة لا زالت تواصل الالتفاف خلف صفوف العدو الإسرائيلي والالتحام مع تجمعات الجنود أو الأرتال المدرعة، بغض النظر عن حجم المناورة لقوات الاحتلال.

وأشار إلى أن سلاح القنص نفذ عمليات دقيقة ضد الجنود المتحصنين في البنيات، أو من يتجرءون على إخراج رؤوسهم من الدبابات، مشددا على أن سلاح المدفعية دك الحشود العسكرية للجنود والآليات بقذائف الهاون على مدار الساعة.

وأكد أن الحرب التي تقودها المقاومة في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي غير متكافئة، ولكنها ستدرس ف العالم وسيخلدها التاريخ، منوها بأن ما نُشر وما سيُنشر في الساعات المقبلة توثق تدمير ومباغتة العدو والالتحام مع آلياته، واعتلائها، والتي تعتبر جزءا من بطولة المقاومة.

واختتم: «يظن العدو أنه بعاقبة لشعبنا وارتكابه المجازر المروعة واستخدامه الأساليب القذرة، سيكسر صمودهم، فهو واهم وغبي ولا بد من أن يراجع نفسه لأن غضبنا وألمنا سينفجر نارا في وجهه».