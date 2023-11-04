شدد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم السبت، على ضرورة توحيد الجهود، وتنسيق المواقف من أجل وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك في رسائل وجهها إلى عدد من نظرائه في الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، وعديد الدول، لا سيما الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوزير التونسي تشديده على ضرورة تكثيف العمل لوقف الاستهداف الممنهج للمدنيين العزّل، وفتح كل القنوات من أجل إيصال المساعدات الانسانيّة العاجلة بشكل آمن ومستدام.

وقال عمّار إنه من الضروري تعميق وتعجيل التشاور والتحرك لإنهاء آخر معاقل الاستعمار في العالم بإرجاع الحق الفلسطيني دون مماطلة أو تسويف.

ولليوم الـ29 على التوالي، يشن جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، حيث يُطلق سلسلة غارات عنيفة وقصفا متواصلا على معظم أنحاء قطاع غزة، استشهد على إثرها 9488 فلسطينيا، بينهم 3900 طفل.