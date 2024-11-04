ترامب لا يستبعد حظر اللقاحات إذا أصبح رئيسا: سأتخذ قرارا

قال المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس السابق دونالد ترمب، إنه لا يستبعد إمكانية حظر بعض اللقاحات حال فوزه في الانتخابات المقررة، الثلاثاء، موضحاً: "سأتخذ قراراً".

وذكر ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة NBC الإخبارية، الأحد، أن المرشح الرئاسي المستقل السابق روبرت إف كينيدي جونيور، سيضطلع بدور كبير في إدارته حال فوزه، مشيراً إلى أن كينيدي كان منفتحاً على بعض أفكاره الأكثر إثارة للجدل، بحسب موقع الشرق الإخباري.

ونشر كينيدي الذي ترشح للرئاسة كمستقل هذا العام، قبل أن يعلن انسحابه ويؤيد ترامب، منذ فترة طويلة مؤامرات وأكاذيب بشأن اللقاحات ومسائل الصحة العامة الأخرى بحسب NBC، التي أشارت إلى أنه ادعى مراراً وتكراراً أن اللقاحات مرتبطة بالتوحد، على الرغم من أن الدراسات كشفت زيف هذه النظرية منذ عقود.

ورداً على سؤال، الأحد، عما إذا كان حظر لقاحات معينة سيكون خياراً خلال فترة ولايته الثانية، لم يستبعد ترمب ذلك، وقال: "حسناً ساتحدث إلى كينيدي وأشخاص آخرين، وساتخذ قراراً، لكنه (كينيدي) رجل موهوب للغاية، ولجديه آراء قوية".